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Yumurta satarak biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Fadime Akyol, yumurta satarak biriktirdiği 120 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:36
Yumurta satarak biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Malatya 'nın Hekimhan ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Fadime Akyol, yumurta satarak biriktirdiği 120 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Akyol, 155 Polis İmdat hattını arayarak biriktirdiği parayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.
Bunun üzerine çarşı ve mahalle bekçileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan Akyol'u evinde ziyaret etti.
Bağışlanan bir miktar parayı alan ekip, banka şubesine giderek bağışı yatırdı ve makbuzu Akyol'a götürdü.
Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği destekten dolayı Fadime Akyol'a teşekkür ederek, "Fadime teyzemize bu anlamlı davranışından dolayı milletimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Ekipler, ayrıca Fadime Akyol'a kolonya, çikolata ve maske verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Hekimhan, Malatya, Güncel
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