Yumurta topuk ayakkabılara ilgi arttı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinin meşhur yumurta topuk ayakkabısı, değişen moda ve fabrikasyon ayakkabılara meydan okuyor. Bu ayakkabıyı giyene özgüven geldiğini belirten ustalar, topuğunun 4 santimetre olması nedeniyle kısa boylu erkekler tarafından da tercih edildiğini söylüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, burun ve topuk kısmının yumurtaya benzemesinden dolayı 'yumurta topuk' olarak anılan meşhur ayakabılar, değişen moda ve fabrikasyon ayakkabılara meydan okuyor. Topuk yüksekliği 4 santimetre olan ayakkabıyı, bu özelliği nedeniyle kısa boylu erkekler de tercih ediyor. Yaklaşık 20 ayakkabı ustasının bulunduğu ilçede el işçiliği ile üretilen ayakkabılar, çifti 120 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarda satışa sunuluyor.

'ÜNLÜLER GİYERDİ'

Çarşamba Kunduracılar Odası Başkanı Osman Aydın, ilçede ayda ortalama 300 çift ayakkabı üretildiğini söyleyerek "Yumurta topuk ayakkabı çok özel bir ayakkabı. Tek parça ve tamamen deriden, el işçiliğiyle yapılıyor. En önemli özelliği ökçesinin yüksek olması. Özelikle geçmişte Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Yıldıray Çınar, Ozan Arif de bu ayakkabıyı giyerdi. Çarşamba ilçemizde yumurta topuk ayakkabı, takım elbise, 8 köşe kasket ve köstekli saat bir zamanlar erkekler için çok tercih edilen giyim şekliydi" dedi.

KISA BOYLU ERKEKLER DE TERCİH EDİYOR'

Türkiye'nin dört bir yanına kargo ile yumurta topuk ayakkabı gönderdiklerini dile getiren Aydın, "Bu ayakkabı üretimini usta sayımızın azalmasına rağmen yaşatmaya çalışıyoruz. Sektör sanayileştikçe el yapımı ayakkabılar biraz daha azalıyor. İlk defa giyenler bu ayakkabıya hemen alışamayabilir ama alıştıktan sonra da diğer ayakkabıları giyemiyorlar. Bu ayakkabıyı giyene bir özgüven veriyor, yürüyüşünü de görünüşünü de değiştiriyor. Topuğundan dolayı rağbet görüyor. Ökçe boyu 4 santimetre civarında olduğu için kısa boylular da tercih ediyor. Bu ayakkabıyı giyen kolay kolay vazgeçemez" diye konuştu.

'BİR ÇİFT 2 SAATTE YAPILIYOR'

36 yıllık ayakkabı ustası 2 çocuk babası Ömer Ünyeli (48), yumurta topuk ayakkabı üretiminin oldukça zahmetli olduğunu söyleyerek "Piyasada son kalan yumurta topuk ayakkabı ustalarından bir tanesi benim. Ayakkabı üretimini önceden toptan satışa göre yapıyorduk. Toptan satış olayı bittikten sonra ustalar da azaldı. Bu ayakkabıyı yapmak zor. Yaklaşık 100 yıllık mazisi olan bir ayakkabı. İyi bir usta dört dörtlük hatasız bir çift yumurta topuk ayakkabıyı yaklaşık 2 saatte yapabilir" dedi.

'TEK PARÇA DERİDEN YAPILIYOR'

50 yıllık ayakkabı ustası Fahrettin Tığnaztepe (70) de Yumurta topuk ayakkabının tek parça deriden yapılması nedeniyle çok rahat olduğunu arka kısmına basılarak terlik gibi de kullanıldığını söyledi. Tığnaztepe, çırak bulamadıkları için bu ayakkabıyı üreten usta sayısının çok az kaldığını dile getirdi.