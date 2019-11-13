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Yumurta üretimi arttı

Tavuk yumurtası üretimi 2019 Eylül döneminde yüzde 3,2 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

13.11.2019 10:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:10Yumurta üretimi arttı
Tavuk yumurtası üretimi 2019 döneminde yüzde 3,2 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; tavuk yumurtası üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı.
KESİLEN TAVUK SAYISI 104 MİLYON, KESİLEN HİNDİ SAYISI İSE 594 BİN ADET OLDU
Kesilen tavuk sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 11,9, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Eylül ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 arttı.
TAVUK ETİ ÜRETİMİ 188 BİN 165 TON, HİNDİ ETİ ÜRETİMİ İSE 5 BİN 635 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Tavuk eti üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 15,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 arttı. Eylül ayında hindi eti retimi ise bir önceki aya göre yüzde 19,3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 azaldı.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı.
(İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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