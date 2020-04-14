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Yumurta üretimi Şubat ayında yüzde 3.6 yükseldi

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında, yıllık bazda yüzde 3.6 artışla 1 milyar 673 milyon 744 bin adete, yılın ilk iki ayında da yüzde 3.1 artışla 3 milyar 451 milyon 271 bin adete yükseldi.

14.04.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:49
Yumurta üretimi Şubat ayında yüzde 3.6 yükseldi

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi Şubat ayında, yıllık bazda yüzde 3.6 artışla 1 milyar 673 milyon 744 bin adete, yılın ilk iki ayında da yüzde 3.1 artışla 3 milyar 451 milyon 271 bin adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre, Şubat ayında tavuk eti üretimi 172 bin 823 ton, tavuk yumurtası üretimi 1 milyar 673 milyon 744 bin adet olarak belirlendi. Şubat ayında tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 5.9 azalarak 172 bin 823 tona geriledi.

Buna göre, Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 9.1, kesilen tavuk sayısı yüzde 6.5, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.6 artarken, hindi eti üretimi yüzde 1.3 azaldı.

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 8.9, kesilen tavuk sayısı yüzde 6.2, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.1 artarken, hindi eti üretimi yüzde 4.6 azaldı. (Tablo)


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi
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