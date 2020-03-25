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Yumurta viyolü yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı

İZMİR'in Konak ilçesinde, karton yumurta viyolü yüklü TIR, 4 metrelik alt geçitte sıkıştı.

25.03.2020 07:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 07:36
Yumurta viyolü yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı

İZMİR'in Konak ilçesinde, karton yumurta viyolü yüklü TIR, 4 metrelik alt geçitte sıkıştı.

Konak yönünden Balçova yönüne giden karton yumurta viyolü (yumurtaların içerisine konulduğu kap) taşıyan 68 LB 633 plakalı TIR, saat 05.30 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı İzmir Büyükşehir Belediyesi yakınına geldiğinde 4 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi. Gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. TIR, kontrollü şekilde çıkarılırken, düşen yumurta viyolleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova, Konak, Güncel

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