Yumurta yüklü kamyon gişelere çarptıktan sonra devrildi

İZMİT'te, TEM Otoyolu Kuruçeşme gişelerine çarpan yumurta yüklü kamyon devrildi. Araçta sıkışan kamyon şoförü itfaiye görevlilerince kurtarıldı.

Kaza saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Kuruçeşme gişeleri İzmit istikametinde meydana geldi. Ramazan Olucak yönetimindeki 03 VN 714 plakalı yumurta yüklü kamyon, gişelerden çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı. Gişe çıkışındaki beton bariyerlere çarpan kamyon, devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri, devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü Ramazan Olucak'ı araçtan çıkardı. Sürücü Ramazan Olucak kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, gişelerde hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre gişelerde ulaşım aksarken, kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kapalı kasa kamyonun içerisindeki yumurtaların zarar gördüğü tahmin edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA