14.06.2019 10:18
Haberler»“genel“ » Haber

Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı

Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı Midyat'ta bir çiftçi, yumurtalarının eksilmesi nedeni ile kümese güvenlik kamerası yerleştirdi Bir süre sonra kayıtları inceleyen çiftçi, yumurtaların bir saksağan tarafından çalındığını görünce...

Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı
Midyat'ta bir çiftçi, yumurtalarının eksilmesi nedeni ile kümese güvenlik kamerası yerleştirdi
Bir süre sonra kayıtları inceleyen çiftçi, yumurtaların bir saksağan tarafından çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı
MARDİN – Mardin'in Midyat ilçesinde tavuk besleyen bir çiftçi, yumurtalarının eksildiğini fark etti. Hırsızı tespit etmek için kümesine güvenlik kamerası yerleştiren çiftçi, yumurtaların bir saksağan tarafından çalındığını görünce hayatının şokunu yaşadı.
Midyat'a bağlı Bağlar Mahallesi'nde yaşayan ve tavuk yetiştiren Veysi Gelen'in kümesinde 10 günde 2 koli yumurta kayboldu. Kümese hırsızların dadandığını düşünen Gelen, bu nedenle güvenlik kamerası taktırdı. Bir süre sonra güvenlik kameralarını izleyen Gelen, yumurtaların saksağan tarafından götürüldüğünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Saksağanlar tarafından yumurtaların götürülmesini engellemek isteyen Gelen, çareyi kümesin önüne av köpeği yerleştirmekte buldu.
Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Gelen, son 10 günde kümesinden iki koliye yakın yumurtanın eksildiğini söyledi. Gelen, "Bunun üzerine tavuk kümesinde çalanı veya kaybolan yumurtaların akıbetini öğrenmek için kümese gizli kamera koymayı uygun gördüm. Kamerayı kümese bıraktıktan bir süre sonra kamerayı incelediğimde siyah-beyaz saksağan olduğunu tespit ettim. Yumurtalarımın çalınmasını engellemek için av köpeğimi kümesin önüne bağladım" dedi.Yumurtaları çalınınca güvenlik kamerası yerleştirdi, hırsızı görünce neye uğradığını şaşırdı
Kaynak: İHA
Mardin, Midyat, Genel

Son Dakika Haberleri
11:41 Köpek saldırısına uğrayan Soner, psikolojik sorunlarla mücadele ediyor
11:41 Uzmanlar: Facebook yeni kripto parası ile bankalara rakip olur
11:40 Bağcılar'da motosiklet ile taksinin çarpışması kamerada
11:40 Dalbastı kirazının fiyatı üreticisini sevindirdi - MALATYA
11:39 Temizlik bir kültürdür
11:39 Bilim ve üretim zenginliği Bursa'ya değer katıyor
11:39 Bulanık'ta 23 bin 800 öğrenci karne aldı
11:39 Kırklareli'de karne heyecanı
11:39 Başkan Beyazgül TBB Başkan Vekilliğine seçildi
11:39 İlk yurtdışı yatırımını Türkiye'ye yaptı
11:39 İSTANBUL -  BAĞCILAR'DA MOTOSİKLET İLE TAKSİNİN ÇARPIŞMASI KAMERADA
11:39 Vali önce velileri uyardı, sonra karne dağıttı
11:39 Karnesini hastanede Valinin elinden aldı
11:39 HDP'den seçmenlerine: İstanbul'da sandığa gitmek, geçerli oy kullanmak şarttır