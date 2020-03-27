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Yumurtaları dondurmak ve tüp bebek yapmak için en iyi yaş nedir?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay (Görgen), bu konuda önemli bilgiler verdi:

27.03.2020 08:16 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:16
Yumurtaları dondurmak ve tüp bebek yapmak için en iyi yaş nedir?

İDEAL YAŞ 30-35

Yumurta dondurma 30 yaşında ve bekarsanız, muhtemelen aklınızda olacak son şeydir. Bu işlemdeki zorluk, yumurtalarınızı çok genç dondurursanız, onlara daha ihtiyaç duymanız daha az olasıdır çünkü bir eş bulmak için daha fazla zamanınız olur ve bu da yumurta saklama ücretlerini ödemek için daha fazla yılınız olacağı anlamına gelir. Ancak yumurtalarınızı çok geç dondurursanız, muhtemelen işe yaramayacaklardır - bu yüzden önemli nokta; muhtemelen 30 ila 35 yaşları arasında bir yerdedir.

Yumurtalarını dondurmayı seçen kadınların yaş ortalaması 2015-2018 yılları arasında üç yıl içinde 38'den 36'ya düştü.

TÜP BEBEK NE ZAMAN DENENMELİ?

Bu işlem için genel kural 35 yaşın altındaysanız ve bir yıl denedikten sonra hamile kalmadıysanız, yardım almanız gerektiğidir. Ancak altı ay sonra bile, ucuz bir test yapmak veya doktorunuzla konuşmak mantıklı olacaktır. Ayrıca hamile kalma ile ilgili belirgin bir şey olmadığından emin olmalısınız. Eğer çok şişman veya çok zayıfsanız doğurganlık için bir diyet programı izlemenizin bir garantisi yoktur. Makul derecede sağlıklıysanız, daha sağlıklı olmanız da doğurganlığınızı artırmaz. Bu durumda daha fazla gecikmeden tüp bebek yöntemini denemelisiniz."

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

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