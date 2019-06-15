Yumurtalık kanserini yendi, anne oldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Suzan Yazar'a (37), 18 yaşında şiddetli karın ağrısıyla gittiği doktorda yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Yazar, önce kanseri yendi, ardından ise, 3 yıl arayla 2 çocuk sahibi oldu.

Suzan Yazar, 18 yaşında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Isparta'da bulunan hastaneye başvurdu. Burada yapılan incelemede Yazar'a yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. İlk ameliyatı gerçekleştirilen Yazar, daha sonra tedavisi için doktor arayışına girdi. Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Melahat Atasever ile tanışan Yazar, 20 yaşında ikinci ameliyatını oldu. Ardından kemoterapi tedavisi gören Yazar, ileride çocuğu olmayacağı endişesi yaşadı. 2012 yılında evlenen Suzan Yazar, 1 yıl sonra 14 yıl boyunca tedavi gördüğü kanseri yendi. Yazar, ardından da 2014 ve 2017 yıllarında çocuklarını kucağına aldı.

'DOKTORUM SAYESİNDE ATLATTIK'

Suzan Yazar, hastalığını öğrendiğinde 18 yaşında olduğunu ve durumun ciddiyetinin farkına varamadığını anlatarak, "Doktorum genç olduğum için hastalığımı atlatabileceğimi söyledi. Ameliyatlarım sonrasında kemoterapi aldım. Zorlu bir dönemden geçtim, saçlarım döküldü. Doktorum her şeyin yolunda gittiğini, evlenip çocuk sahibi olabileceğimi söyledi. Yaşım ilerledikçe ve çocuk sahibi olmayı isteyince hastalığın ciddiyetinin farkında vardım. Doktorum 'olmaz' demedi; her zaman 'olur' diye yaklaştı" dedi.

'ŞİMDİ İYİYİM, İKİ ÇOCUĞUM VAR'

2012 yılında evlendiğini ve 2014 yılında ilk çocuğu Yiğit'i (5), ikincisi Defne'yi de 2017 yılhında kucağına aldığını kaydeden Yazar, "14 sene boyunca tedavi gördüm. Şimdi iyiyim ve iki çocuğum var, mutluyum, çocuklarımın sağlığı da gayet iyi. Bu hastalığı doktorum sayesinde yendim. Hiçbir zaman olumsuz bir şey söylemedi. Kötü dönemlerimde de destek oldu. Şu anda her şey iyi gidiyor. Rutin kontrollerim devam ediyor" diye konuştu.

'3'ÜNCÜ ÇOCUĞUMU DOĞURABİLİR MİYİM DİYE SORDU'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Melahat Atasever, Suzan Yazar'ın yumurtalık kanseri teşhisi konulan yumurtalığını alarak, diğer yumurtayı da biyopsi şeklinde aldıklarını söyedi. Yumartalık dışında tüplerini korumaya aldıklarını kaydeden Doç. Dr. Atasever, "14 yıl boyunca tedaviye geldi. Çocukları normal doğumla dünyaya geldi. İkinci çocuktan sonra çok ufak rahim ağzı kanseri başlangıcı tespit ettik. Onun da tedavisini gerçekleştirdim. Şu anda hastamız sağlıklı, mutlu ve ailesi ile birlikte hayatına devam ediyor. Hatta '3'üncü çocuğumu doğurabilir miyim?' diye sordu. Durumu gayet iyi, mutlu ve huzurlu. 6 ayda bir rutin kontrollerine devam ediyoruz" dedi.

'YUMURTALIK KANSERİNDE ÇOCUK İHTİMALİ ZORDUR'

Yumurtalık kanserinin sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Atasever, "Bu hastalık kişiye hiç belirti vermez. Bu hastamız da öyleydi. Yumurtalık kanseri hastalarında çocuk olma ihtimali çok zordur. Belki de imkansız olabiliyor. Tecrübeli cerrahi yöntemlerle doğum yapacak hastalarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha erken yaşlarda kızlar karın ağrısı ile adet görebiliyorlar. Bunlara 'sana bir şey olmaz, herhangi bir sıkıntı olmaz' diye baştan savurma etmemeleri gerekiyor. Bir doktordan cevap alamazlarsa bile farklı doktorlara başvurmaları gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Suzan Yazar ve çocuklarından görüntü

-Suzan Yazar röp.

-Doç. Dr. Melahat Atasever röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,