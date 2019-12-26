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Yumurtalık'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Yumurtalık Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığını belirtti.

26.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:36 Yumurtalık'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığını belirtti.
Vural, yaptığı açıklamada, Kaldırım ve Kuzupınarı mahalleleri arasında sağanak dolayısıyla kapanan yolun belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldığını kaydetti.
Nehirdeki su seviyesinin yükselmesinden kaynaklı bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığını aktaran Vural, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sular çekildikten sonra bölgede hasar tespit çalışması yapacağını söyledi.
Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz da Kaldırım ve Yeşilköy mahallelerinde bazı ekili alanların sağanaktan zarar gördüğünü belirtti.

Hasan Huseyin, Yumurtalık, Güncel

Kaynak: AA

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