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Yumurtalık yetmezliğinde PRP uygulaması

Medicana Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Şafak Hatırnaz, tüp bebek uygulamaları ile PRP gibi işlemlerin destekleyici tedavilerin gebelik elde edebilme oranını artırdığını belirtti.

10.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:56Yumurtalık yetmezliğinde PRP uygulaması
Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp bebek Uzmanı Op. Dr. Şafak Hatırnaz, tüp bebek uygulamaları ile PRP gibi işlemlerin destekleyici tedavilerin gebelik elde edebilme oranını artırdığını belirtti.
Hatırnaz, yaptığı yazılı açıklamada, tüp bebek tedavisinin 40 yılı aşkın süredir uygulandığını, her geçen gün yeni uygulamalarla başarı oranının arttığını anlattı.
Tedaviyi desteklemek için uygulanan ekstra işlemlerle gebelik elde edebilme imkanının yükseldiğine işaret eden Hatırnaz, "Tüp bebek tedavisi uygulanan kişiler üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ışığında bir sonraki denemelerde çok daha iyi sonuçlar alınabiliyor. Bu ekstra uygulamalardan birisi olarak PRP işlemi de başarı oranını artırabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Şafak Hatırnaz, PRP uygulamaları konusunda şunları kaydetti:
"PRP, tüp bebek tedavisinde kişinin işleme alınan kanından elde edilen trombosit bakımından zengin plazmanın tekrar kendisine verilmesiyle uygulanan tedavi yöntemidir. Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmaya yönelik yapılan bilimsel çalışmalar tüp bebek tedavisinde, rahim zarında kalınlaşmanın sağlanmasında ve yumurta kalitesinin artırılmasında, kişinin kendi kanından elde edilen trombositten zengin plazma tedavisinin (PRP) başarıyı artırdığını göstermiştir. Yani PRP uygulaması ile normalde gebelik şansı düşük olan çiftlerin de gebelik elde edebilme şansı yükselmektedir."

Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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