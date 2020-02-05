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Yumurtam Sıcak Müzikal Tiyatrosu 14 Burda'da

Bolu'yu ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 8 Şubat Cumartesi günü 'Yumurtam Sıcak' müzikal tiyatrosu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

05.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:15Yumurtam Sıcak Müzikal Tiyatrosu 14 Burda'da
'yu ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 8 Şubat Cumartesi günü 'Yumurtam Sıcak' müzikal tiyatrosu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

8 Şubat Cumartesi günü 14: 00 ve 17: 00'da ücretsiz sahnelenecek 'Yumurtam Sıcak' müzikal tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM' nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.

Gıt Gıt Gıdak ailesi, masalsı ormanda mutlu bir şekilde hayatlarına devam ederken Yumurta Canavarı'yla tanışırlar. Yumurta Canavarı, Gıt Gıt Gıdak ailesinin mutlu yaşantılarını bozmaya kararlıdır. Ü Ürü Baba ve ailesi Yumurta Canavarı'nı kötü huylarından kurtarabilmek için minklerin de yardımıyla planlar yaparak macera dolu anlar yaşayacaklar. - BOLU

Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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