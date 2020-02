Yumurtanın prostat kanseri riskini artırdığı iddiası

Yumurta, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sık tüketilen bir besin kaynağı. Dr. Murat Kınıkoğlu, Yumurta hem prostat kanseri riskini arttırıyor hem de zaten kanser olan kişilerde kanserin gelişimini ve yayılmasını hızlandırıyor. dedi. Bu açıklama, yumurta tüketimiyle ilgili yeni tartışmaları beraberinde getirdi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nafiz Karagözoğlu ise, Yumurtanın kanser yaptığına ait bir bilgi yok. diye konuştu.YUMURTA KANSER RİSKİNİ ARTTIRIYORYumurta, ülkemizde en sık tükettiğimiz besinlerin başında geliyor. Bazen tek başına bazen de başka bir yemeğin içine katılarak, neredeyse her öğün yumurta tüketiliyor ve yumurtanın faydaları da zararları da sık sık tartışma konusu oluyor. Yumurtanın kanser hücrelerini geliştirdiğini söyleyen Kardiyolog Dr. Murat Kınıkoğlu, şöyle konuştu Bazı çalışmalar gösteriyor ki yumurta kanseri tetikleyebiliyor. Örneğin Kaliforniya Üniversitesi'nin 24 bin erkek üzerinde yaptığı bir çalışma var. Bu çalışmada yumurtanın prostat kanseri riskini arttırdığı gösterildi. Hem prostat kanseri riskini arttırıyor hem de zaten kanser olan kişilerde kanserin gelişimini ve yayılmasını hızlandırıyor. Çünkü yumurta civcivi büyütmek üzere doğa tarafından planlanmış bir besin maddesidir. Dolayısıyla bizim vücudumuzda büyümeye meyilli kanser hücresi varsa bu kanser hücreleri yumurtadan faydalanarak daha hızlı gelişebilirler, büyüyebilirler, metastaz yapabilirler. Bugüne kadar yumurtayla ilişkilendirilen üç kanser türünü özellikle saymak istiyorum; prostat kanseri, rektum ve kalın bağırsak kanseri. Her üç kanserde de yumurta hızlandırıcı, kanseri daha agresif hale getirici bir rol oynayabilir. Dünyada bu konuda yapılmış çalışmalar var.'HİÇ YEMEMELERİNİ TAVSİYE EDERİMKınıkoğlu, 'Ben kendi adıma hiç yumurta tüketmiyorum, çünkü haftada 2 buçuk yumurtanın üzerinde yumurta tüketen kişilerde bile hastalık riskinin arttığı gösteriliyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar az tüketmelerini tavsiye ediyorum. Yumurta yağ içerdiği için çok lezzetli bir besin, aynı zamanda tok. Bu yüzden insanlara 'hiç tüketmeyin' desem kimse beni dinlemez. O yüzden öyle demiyorum, miktarı mümkün olduğu kadar kontrollü tutsunlar. Ben hiç yememelerini tavsiye ederim diye konuştu.YULAFI YUMURTAYA TERCİH ETMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUMYumurta yerine yulaf yenilmesini öneren Kınıkoğlu, 'Yumurta yiyenler, yumurtada tok tutucu bir özellik var ve bir de protein var diye yiyorlar. Ben onlara yumurta kadar lezzetli olmasa da yulaf yemelerini önereceğim. Mesela bir yumurtayla 60 gram yulafı kıyasladığımız da yulaf hem protein olarak daha zengindir hem de aminoasit çeşitlemesi olarak gayet zengindir. Bir de demir, manganez, bakır gibi mineraller yulafta yumurtadan daha fazladır. Yumurtada fazla olan sodyumdur. Sodyum da zaten istemediğimiz bir mineraldir. O yüzden yulafı yumurtaya tercih etmelerini tavsiye ediyorumö dedi.YUMURTANIN KANSER YAPTIĞINA DAİR BİR BİLGİ YOKKınıkoğlu'nun açıklamalarına karşılık Dr. Nafiz Karagözoğlu ise, şunları söyledi Bilinen, kanıta dayalı tıpta temel kitaplara girmiş yumurtanın kanser yaptığına ait bir bilgi yok. Belirli çalışmalarda yumurtanın kanserle ilintileri tanımlanır. Her bilimsel çalışma, bilimsel gerçeklik taşımayabilir. Tüm ülkelerde tekrarlanması ve ortak akılla temel bilgi haline gelmesi lazım ki biz de vatandaşlarımızı korumak adına bu temel bilgiyi verelim. Halihazırda böyle bir şey tanımlanmış değil. Bin yıllardır insanlar yumurtayı tüketiyor. Var olan yumurtanın kendisinin kanserojen nitelik taşıması, bölgeye özel, yumurta üretimine özel farklılıklar nedeniyle söz konusu olabilir. Fakat bu, yumurtanın kanser yaptığı anlamını taşımaz. Bu yüzden de yumurta, günlük hayatımızın en önemli protein kaynağı, biyolojik değeri diye tabir ettiğimiz, beden tarafından kullanılma oranı yüzde 100 ve hayvansal ürünler içerisinde rekortmen bir besindir. Yerine koyabileceğimiz yüzde 100'lük başka bir şey de yok. Bu nedenle yumurta tüketimini günlük hayatta kişiye özel sağlıklı oranlarda tüketmeye devam edebiliriz. Kanıtlanmış böyle bir bilgi olsaydı, tüm ülkelerin sağlık bakanlıkları marketlerindeki yumurtaları toplatırdı. Protein kaynağı açısından ulaşılabilir, etkin, sağlıklı, en önemli gıdalarımızın başında yumurta geliyor. Kişiye özel doğru beslenmede yumurta vazgeçilmezdir dedi.YUMURTAYI TEVSİYE ETMEYE DEVAM EDİYORUZVar olan yumurtanın özellikleri içerisinde özellikle antioksidan maddeler oldukça çok. Tanımlanmış birçok bilimsel çalışmada kanseri engellediği, önlediği de tanımlanmıştır. Fakat biz bunu çıkıp 'yumurtayı yerseniz kanser olmazsınız' gibi bir ifadeyle anlatmıyoruz. diyen Dr. Karagözoğlu, Bazı özellikler bazı bedenlerde gerçekleşebilir, bazı bedenlerde gerçekleşmez. Aynı şekilde yumurta yiyen kanser olsaydı, dünya üzerinde bugün prostat kansersiz erkek kalmamış olurdu. Biz yumurta yiyoruz, yumurta tavsiye etmeye devam ediyoruz. Bir gıdanın düzenli ve sürekli tüketilmesini de tavsiye etmiyoruz. Beden günlük hayatta, yumurtaya doğada ulaşılabildiği kadar tüketilebilir. Bu da bazen bir, bazen iki, bazen hiç boyutundadır. Onun için bedeni düzenli olarak şaşırtmamız lazım dedi.YUMURTA YERİNE YULAF GİBİ KIYASLAMALARDAN KAÇINIYORUZYulafın yumurtayı ikame edemeyeceğini söyleyen Karagözoğlu, 'Bitkisel kaynaklı proteinlerle, hayvansal kaynaklı proteinlerin içerikleri, emilimleri, etkinlikleri birbirinden farklı. Dolayısıyla tüm kaynaklardaki proteinlerin düzenli olarak, birbirleriyle karıştırılarak verilmesi gerekir. Protein kullanımımız düzenli ama kaynaklarımız düzenli olmasın istiyoruz. Dolayısıyla yulaf yerine yumurta, yumurta yerine yulaf gibi kıyaslamalardan kaçınıyoruz. Günlük hayatta yumurta saçımızdan, cildimizden, böbreğimizden, kasımızdan, gözümüzden tutun tüm hücrelere kadar ihtiyaç olan besin öğelerinin tamamını içeriyor dedi.VATANDAŞLAR NE DİYORÖte yandan yumurtanın kanser yapıp yapmayacağı tartışmasıyla ilgili vatandaşlar ise, yumurtaya güvendiklerini ve tüketmeye devam ettiklerini söyledi. Cenk Ağgez, 'Hızlı üretimle alakalı çok sağlıklı tavuk üretimi ya da piliç üretimi yok. Bu yüzden kafamızda 'antibiyotikli tavuk yiyor muyuz' diye soru işaretleri var. Bu tavuklardan da yumurta üretiliyorsa, belki ileride bu sağlık problemlerine yol açabilir, diye düşünüyorum. Ama kesin bir şey olmadığı ve Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmadığı sürece yumurtaya güveniyoruz. Ben günde bir tane tüketiyorum, çocuklarım daha fazla tüketiyor. Normal kullanıma devem ediyoruz dedi.Yumurtanın zararlı olmadığını düşünen Neriman Süzmeçelik ise, 'Kanser yapacağını düşünmüyorum, yumurta sağlıklıdır. Günlük bir tane tüketiyoruz, çocuklarıma da tükettirmeye çalışıyorum. Hiçbir şekilde zararlı olduğunu düşünmüyorum. Bence kanser yapmaz dedi.Serkan genç ise, Sonuçta beyazı da sarısı da besinli bir madde, vücuda yararlı. Ben katılmıyorum bu konuya. Özellikle spor yapanlar için daha verimli oluyor. Sabahları 4-5 tane yedikten sonra vücut için kas gelişimine iyi geldiğini söylüyorlar. Yumurta faydalıdır, herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle kanser yapmadığını düşünüyorum diye konuştu.