Yumuşacık Çok Lezzetli Peynirli Gül Böreği Tarifi

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:20



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:20

Şekli ile masalarınızda güller açtıracak yumuşacık peynirli gül böreğini sizlerde çok seveceksiniz. Hazır yufkadan yapmış olmanın verdiği kolaylıkla kısa sürede yapabileceğiniz peynirli gül böreklerini kahvaltınız da çayınızla beraber tüketebileceğiniz gibi günleriniz içinde hazırlayabilirsiniz. Herkesin severek yiyeceği, sizlerden tarifini isteyeceği yumuşacık börekleri sizlerde çok zaman kaybetmeden denemelisiniz. Dilerseniz iç harcını kıymalı, ıspanaklı yada patatesli olarakta hazırlayabilirsiniz. Ekonomik olarakta sizi çok zorlamayacak malzemeleri olan peynirli gül böreği tam bir kötü gün dostu Öğrencilik yıllarında, geç haber veren misafir zamanlarında sizlere yardımcı olacak böreğimizi daha önce börek tecrübesi yaşamamış olanlarda rahatlıkla yapabilir. Böylesine güzel yumuşacık peynirli gül böreğini sizlerde denemek istiyorsanız ve peynirli gül böreği nasıl yapılır? merak ediyorsanız ilk önce videomuzu izlemeyi daha sonra sizlerde denemeyi unutmamalısınız. Şimdiden afiyet olsun.