17 Aralık 2018, 08:28
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Yunaistan'da Tv Kanalına Bombalı Saldırı

Yunaistan

Yunanistan'ın başkenti Atina'da özel TV kanalının binasının önünde bomba patladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da özel TV kanalının binasının önünde bomba patladı. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı. Ant1 televizyon kanalı ve zougla.gr isimli internet sitesini 1: 45'de arayan kimliği belirsiz şahıs saat 2: 30'da Skai TV'de bomba patlayacağı ihbarında bulunuldu. Yapılan ihbar üzerine polis bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. 2: 30'da gerçekleşen patlama sonucunda ölen yaralanan olmazken TV binasında maddi hasar meydana geldi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ATİNA Yunanistan,TV
17 Aralık 2018 Pazartesi 08:28



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