Yunaistan'da Tv Kanalına Bombalı Saldırı

Yunanistan
'ın başkenti Atina'da özel TV
kanalının binasının önünde bomba patladı. Patlamada ölen ve yaralanan olmadı. Ant1 televizyon kanalı ve zougla.gr isimli internet sitesini 1: 45'de arayan kimliği belirsiz şahıs saat 2: 30'da Skai TV'de bomba patlayacağı ihbarında bulunuldu. Yapılan ihbar üzerine polis bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. 2: 30'da gerçekleşen patlama sonucunda ölen yaralanan olmazken TV binasında maddi hasar meydana geldi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ATİNA
Yunanistan,TV
17 Aralık 2018 Pazartesi 08:28