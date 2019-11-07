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Yunak'da "Gençlerle Kodlayalım Geleceği Kurtaralım" projesi imzalandı

Yunak Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Gençlerle Kodlayalım Geleceği Kurtaralım" projesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ile Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut tarafından imzalandı.

07.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:08 Yunak'da
Yunak Kaymakamlığı tarafından hazırlanan "Gençlerle Kodlayalım Geleceği Kurtaralım" projesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ile Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut tarafından imzalandı.
Yunak Kaymakamlığı İlçe Proje Ekibi tarafından hazırlanarak KOP ajansına sunulan "Gençlerle Kodlayalım Geleceği Kurtaralım" projesinin uygulanmasına en kısa sürede başlanılacağı bildirildi.
Akbulut, proje hakkında şunları kaydetti:
"Gençlerle Kodlayalım Geleceği Kurtaralım isimli projemiz kapsamında, Yunak'ta bulunan ilkokul ve Ortaokul öğrencilerine kodlama eğitimi verilecektir. Ayrıca yine bu proje ile Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 3D yazıcı kazandırılmıştır. Projede emeği geçenlerden başta Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan'a, Yunak Kaymakamlığı İlçe Proje ekibine, Turgut ilkokulu eski Müdürü Sevinç Doğu'ya ve Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Uyanık'a teşekkür ederim."

Konya Ovası Projesi, Yunak, Güncel

Kaynak: AA

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