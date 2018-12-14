Yunak'ın Münazara ve Bilgi Yarışması Finalistleri Belirlendi

14 Aralık 2018 Cuma 11:12



14 Aralık 2018 Cuma 11:12

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen liseler arası "Haydi Konuş Bakalım" adlı münazara yarışması ile ortaokullar arası "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışmalarının Yunak finali yapıldı.Yunak'taki liselerin münazara takımları, Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapılan "Haydi Konuş Bakalım" adlı münazara yarışmasında mücadele etti.Yarışma sonunda Yunak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.Yunak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yatılı Bölge Ortaokulunda yapılan ortaokullar arası "Haydi Bil Bakalım" bilgi yarışmasında ise birinciliği, İnönü Ortaokulu elde etti.Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu'nun da izlediği finaller sonunda protokol üyeleri dereceye giren takımlara hediyeler verdi.Birinci gelen okuların Konya'da yapılacak il finalinde Yunak'ı temsil edeceği bildirildi.