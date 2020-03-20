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Yunak'ta camilerde cuma namazı öncesi koronavirüs tedbiri

Konya'nın Yunak ilçesinde cuma namazı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camiler kapatılarak polisler tarafından güvenlik önlemi alındı.

20.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:44
Yunak'ta camilerde cuma namazı öncesi koronavirüs tedbiri
Konya'nın Yunak ilçesinde cuma namazı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle camiler kapatılarak polisler tarafından güvenlik önlemi alındı.
Kovid-19 önlem almak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ülke genelindeki camilerin toplu olarak ibadete kapatılmasının ardından ilçede camilerde emniyet mensuplarınca önlem alındı.
Namaz için camiye gelen vatandaşlar, ekiplerce uyarılarak cami çevresinden uzaklaştırıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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