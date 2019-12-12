Haberler » Güncel » Yunak'ta Ebru atölyesi açıldı - Haber

Yunak'ta Ebru atölyesi açıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde "Öğretmen Kültür ve Sanat Atölyesi" projesi kapsamında Ebru Atölyesi açılışı yapıldı.

12.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:37Yunak'ta Ebru atölyesi açıldı
'nın ilçesinde "Öğretmen Kültür ve Sanat Atölyesi" projesi kapsamında Ebru Atölyesi açılışı yapıldı.

Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesinde açılan Ebru Atölyesinde ilk etapta 17 öğretmen 6 hafta boyunca kurs alacak. Tüm öğretmenlere açık olan kurs, daha sonra öğrencilere de verilecek. Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İsmail Hakkı Özkan tarafından verilecek olan kurslarda, Yunak'ta görev yapan öğretmen ve öğrencilerin sosyal hayatlarına katkı sunması planlanıyor. Ebru Atölyesinin açılış kurdelesi Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan tarafından kesildi.

Açılış programına Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, okul müdürleri, kursiyer öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA

Konya, Yunak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:51 Antalyaspor Alanya'ya gitti - Haber
14:50 Avcılar'da üniversitede şoke eden olay - Haber
14:50 Kafası tencereye sıkışan küçük kızı kurtarma operasyonu - Haber
14:50 Merkez Bankasının toplam rezervleri arttı - Haber
14:50 Eşinin otomobilini yakıp, görüntüsünü gönderdi (2) - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:52:32