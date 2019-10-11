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Yunak'ta gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi

Yunak ilçesinde Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencileri "Gökyüzü Gözlem Şenliği" düzenlendi.

11.10.2019 10:02Yunak'ta gökyüzü gözlem şenliği düzenlendi
Yunak ilçesinde Selçuk Üniversitesi Yunak Meslek Yüksek Okulu öğrencileri "Gökyüzü Gözlem Şenliği" düzenlendi.
Yunak'ta, Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ve Yunak MYO iş birliğiyle "Bahçede Bilim Projesi" kapsamında astronomi ve uzay bilimleri hakkında söyleşi ve gözlem etkinliği düzenlendi.
Yunak Meslek Yüksek Okulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi yetkilileri tarafından uzay ve astronomi hakkında genel bilgiler verildi.
Söyleşi sonunda bilim merkezi yetkilileri öğrencilerin sorularını yanıtladı. Etkinlik, bahçede kuruma ait 4 adet teleskopla yapılan gökyüzü gözlem etkinliğiyle devam etti.
Güneş, ay, yıldızlar ve diğer gökyüzü cisimlerinin teleskoplarla izlendiği etkinliğe öğrenciler ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.
Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının öğrencilerin merak duygularını harekete geçirmek ve astronomi ve uzay bilimleri hakkında farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
Programa Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Selçuk Üniversitesi, Konya, Yunak, Güncel

Kaynak: AA

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