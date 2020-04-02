Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yunak'ta gönüllü öğretmen ve kursiyerler maske üretiyor

Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, maske üretimine başlandı.

02.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:52
Yunak'ta gönüllü öğretmen ve kursiyerler maske üretiyor
Konya 'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, maske üretimine başlandı.
Yunak Kaymakamlığı, Belediye ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Yunak Kurs Merkezi işbirliği ile sağlık çalışanlarının, kurumların ve halkın maske ihtiyacının karşılanması için KOMEK mefruşat üretim atölyesinde üç katlı cerrahi maske üretimine başlandı.
Üst düzey koruma sağlayan çok kullanımlık, antibakteriyel kumaştan üretilen cerrahi maskeler, buharla dezenfekte edilerek tek tek ambalajlanıyor.
Yunak KOMEK Kurs Merkezi öğretmen ve kursiyerlerinin gönüllü yer aldığı üretim faaliyetlerinde ilk etapta 30 bin adet üretilecek maskeden, daha sonra ihtiyaç duyulması halinde tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çeşitli ürünlerin seri üretimine geçilmesi de hedefleniyor.
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Türkiye genelinde maske üretimine başlandığını belirterek, üretimin Yunak'ta da başladığını söyledi.
Akbulut, "İki gündür çalışmalara başladık ve günde yaklaşık 800 ila 1000 arası maske üretiyoruz. 6 kişilik kursiyer grubu ile çalışıyoruz. Kapasiteyi arttırabilirsek üretim daha fazla olacak." dedi.
İlerleyen zamanlarda bu kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade eden Akbulut, aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde cerrahi maske ile birlikte hasta önlüğü ve tek kullanımlık tulum üretiminin de yapılabileceğini belirtti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Yunak, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yunak'ta gönüllü öğretmen ve kursiyerler maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sel ve su baskını riski var Haberler
Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Sel ve su baskını riski var
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu Haberler
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran’da belli olacak Haberler
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor Haberler
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:02: Doğaseverler turistik göldeki balıkları kurtarmak için seferber oldu - Haber 12:02: Karapınar'da pazar yerinde koronavirüs denetimi - Haber 12:02: KKTC'de karantinadaki son turist kafilesi de ülkelerine gönderildi - Haber 12:02: Trakya'da koronavirüs önlemleri ve yağışlı hava sokaklarda insan yoğunluğunu azalttı - Haber 12:01: Yalova Belediyesi'nin girişine 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' yazıldı - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:38: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber