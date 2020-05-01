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Yunak'ta İHH'den görevlilere iftariyelik hediye paketi

İHH İnsani Yardım Vakfı Yunak Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyük özveriyle görev yapan polis, asker, fırın, nöbetçi akaryakıt tesisi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için içerisinde çeşitli ürünlerin bulunduğu hediye paketleri dağıttı.

Yunak'ta İHH'den görevlilere iftariyelik hediye paketi
01.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:16
İHH İnsani Yardım Vakfı Yunak Temsilciliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyük özveriyle görev yapan polis, asker, fırın, nöbetçi akaryakıt tesisi ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için içerisinde çeşitli ürünlerin bulunduğu hediye paketleri dağıttı.
İHH gönüllüleri, hediye paketlerini araçlarına yükleyerek, önceden belirlenen noktalara dağıtım yapmak üzere eş zamanlı olarak hareket etti.
Gönüllüler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 72 saatliğine uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçe giriş ve çıkışlarında güvenlik noktası oluşturan polis ve askerler başta olmak üzere, nöbetçi akaryakıt tesisi çalışanları, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul iş yerleri çalışanları, nöbetçi eczaneler ve zorunlu kamu hizmetini sürdüren kamu kurum ve kuruluşlarına iftariyelik gıda paketi dağıtımı yaptı.
İHH Yunak Temsilcisi Mehmet Ali Yağlıoğlu, "Bu zorlu süreçte canla başla çalışan sağlıkçılarımızın, polislerimizin, askerimizin ve diğer görevlilerin unutulmayacağını ve yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Hepsi bizim için çok kıymetli, onları çok seviyoruz. Bizler için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar. Allah yardımcıları olsun, zor şartlarda canları pahasına görev yapıyorlar. Biz de kendimizce onların yanında olduğumuzu göstermek ve moral vermek için böyle bir çalışma yaptık." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Yunak, İHH, Güncel, Haber

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