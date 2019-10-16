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Yunak'ta "İnsanlar Konuşa Konuşa" Konferansı

Konya'nın Yunak ilçesinde, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "İnsanlar Konuşa Konuşa " konulu konferans düzenlendi.

16.10.2019 17:58Yunak'ta
Konya'nın Yunak ilçesinde, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yunak Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından "İnsanlar Konuşa Konuşa " konulu konferans düzenlendi.
Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansta konuşan SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Sezgin, "İletişim, Sosyal Medya, Beden Dili ve Etkili Konuşma Teknikleri" konularında katılımcılara bilgilerini paylaştı.
Sezgin'e konferans bitiminde Yunak Meslek Yüksek Okul Müdürü Kadir Öztaş tarafından teşekkür plaketi verildi.
Konferansa, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, bazı siyasi parti temsilcileri, daire ve kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

Selçuk Üniversitesi, Konya, Yunak, Güncel

Kaynak: AA

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