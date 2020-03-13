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Yunak'ta koronavirüs konulu toplantı yapıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde, Kaymakam Erdem Akbulut başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenlendi.

13.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:18
Yunak'ta koronavirüs konulu toplantı yapıldı
Konya 'nın Yunak ilçesinde, Kaymakam Erdem Akbulut başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konulu toplantı düzenlendi.
Toplantıda, Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeyi etkileyen Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler ele alındı.
Küresel bir salgın haline gelen Kovid-19'a karşı yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, Yunak'ta ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı ve alınmaya devam edeceği hatırlatıldı.
Tüm kurumların iş birliği içerisinde olması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, vatandaşların ortak kullandığı alanlarda temizlik çalışmalarına önem verilmesi istendi.
Toplantının ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kaymakam Akbulut, koronavirüs ile mücadele konusunda kapsamlı bir toplantı yapıldığını ifade etti.
Toplantıda koronavirüse karşı bugüne kadar alınan tedbirler ve bundan sonra atılacak adımların kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğini aktaran Akbulut, salgınla mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için vatandaşların aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemeleri ve tavsiyeleri titiz şekilde uygulamaları gerektiğini belirtti.
Toplantıya, Akbulut'un yanı sıra Belediye Başkan Vekili Bekir Coşkun, Sağlık Müdürü Dr. Hikmet Akbulut, Emniyet Amiri Ufuk Başlık, Jandarma Komutanı Adem Güneş ve Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da katıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Konya, Yunak, Güncel

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