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Yunak'ta Kovid-19 önlemleri

Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında parklarda bulunan banklar kaldırıldı.

21.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:54
Yunak'ta Kovid-19 önlemleri
Konya 'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında parklarda bulunan banklar kaldırıldı.
Yunak'ta vatandaşlar tüm uyarılara rağmen parklarda oturmaya devam edince belediye ekipleri bankları söküp götürdü. Ayrıca parkların etrafı güvenlik şeridiyle çevrildi. Güvenlik şeridi üzerine "sağlığınız için lütfen oturmayınız" uyarısı asıldı.
Söküm işlemini izleyen bazı vatandaşlar uygulamaya destek verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Konya, Yunak, Güncel

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