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Yunak'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında marketler denetlendi

Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri ve marketler denetlendi.

16.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:28
Yunak'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında marketler denetlendi
Konya 'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri ve marketler denetlendi.
İçişleri Bakanlığınca 81 ile gönderilen ek genelge kapsamında Yunak Kaymakamlığı koordinesinde belediye, jandarma ve emniyet, Toplum Sağlığı Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, market çalışanlarını bilgilendirerek, denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, Kovid-19 nedeniyle yayımlanan genelgeler kapsamında açılış kapanış saati, kişisel hijyen kuralları, maske, eldiven, bone ve önlük gibi koruyucu ekipman kullanılması konusunda iş yeri sahiplerini bilgilendirdi.
Denetim sırasında, açıkta ürün satışı yapılmaması, ekmek, meyve-sebze gibi ürünlerin paketlenerek satışa sunulması, çalışan ve müşteriler için dezenfektan bulundurulması, işletmelerin düzenli olarak havalandırılması, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve market içindeki en fazla müşteri sayısının, müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda birinden fazla olmaması konularında uyarılarda bulunuldu.
İncelemelerde vatandaşların ve görevli personelin sosyal mesafe kuralına uydukları, maske taktıkları görüldü.
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Kovid-19 salgınında en temel risk unsurunun vatandaşların toplu bulunduğu mekanlar olduğunu belirterek, salgınla mücadelede en önemli hususun izolasyon ve sosyal mesafe olduğuna dikkati çekti.
Bunlara uyulduğu takdirde Kovid-19'un etkisinin en aza indirebileceğine işaret eden Akbulut, "Alınan önlemlerin büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde uygulandığını gördük, bundan çok memnun olduk. Şüphesiz bunda market çalışanlarımızın büyük katkısı var. Getirilen kurallara riayet etmeleri, tedbirlerin bilincinde olmaları çok önemli. Bu süreçte bizlere destek oldukları için market çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum." dedi.
İlçe halkıyla birlikte Kovid-19'a karşı topyekun mücadele ettiklerini dile getiren Akbulut, vatandaşların, alınan tedbirlere uymaya büyük bir hassasiyet gösterdiğini vurguladı.
Az sayıda da olsa kurallara uymayanların bulunduğunu aktaran Akbulut, "Tüm halkımızın alınan tedbir ve kararlara uymalarını arzu ediyoruz. Vatandaşımız için tüm kurum ve kuruluşlarımız 24 saat görevinin başında. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğunda biz yanlarındayız, lütfen mecbur olmadıkça evde kalsın ve dışarı çıkmasınlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Yunak, Güncel
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