Yunak'ta Mehmet Akif Ersoy anıldı
Konya'nın Yunak ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
12.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:10
Konya 'nın Yunak ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.
Yunak İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yunak Şehit Şevki Akgün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programda, açılış konuşması Okul Müdürü Nihat Özek tarafından yapıldı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili belgeselin sunumunun ardından öğrenciler tarafından şiirlerler okundu. Öğrencilerin "İstiklal Marşının Kabulü" adlı tiyatro ve oratoryo gösterileri beğeni toplarken, ilkokullar arasında yapılan İstiklal Marşını Ezbere Güzel Okuma Yarışmasında ilçe birincisi olan öğrencinin İstiklal Marşını okuması, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.
"İstiklal Marşı'nı Ezbere Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona eren programa, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ürün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA
Yunak İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yunak Şehit Şevki Akgün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu programda, açılış konuşması Okul Müdürü Nihat Özek tarafından yapıldı. Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili belgeselin sunumunun ardından öğrenciler tarafından şiirlerler okundu. Öğrencilerin "İstiklal Marşının Kabulü" adlı tiyatro ve oratoryo gösterileri beğeni toplarken, ilkokullar arasında yapılan İstiklal Marşını Ezbere Güzel Okuma Yarışmasında ilçe birincisi olan öğrencinin İstiklal Marşını okuması, duygulu anların yaşanmasına neden oldu.
"İstiklal Marşı'nı Ezbere Güzel Okuma" yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona eren programa, Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ürün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KONYA
Kaynak: İHA
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