Haberler » Güncel » Yunak'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi - Haber

Yunak'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Yunak'ta düzenlenen etkinlikle anıldı.

27.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:44 Yunak'ta Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, 'ta düzenlenen etkinlikle anıldı.
'nın Yunak ilçesinde 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası çerçevesinde Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Anma Programı düzenlendi.
Okulun Konferans Salonu'ndaki anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okul Müdürü İsmail Hakkı Özkan'ın konuşmasının ardından programda oratoryo gösterisi, "Hüsran" isimli klip ve "Zulmü Alkışlayamam" adlı şiir öğrenciler tarafından seslendirilirken, "Küfe" adlı şiir öğrenciler tarafından canlandırıldı.
Program, TRT sanatçısı Özgür Demirhan'ın seslendirdiği "Minnet Eylemem" adlı türküsünün okunmasıyla son buldu.
Programa Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, daire ve kurum amirleri ile davetliler katıldı.

Konya, Yunak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   flaş - Haber
16:18   Doktor kızı eşi tarafından öldürülen anne En ağır cezayı alacağına inanıyorum 2 - Haber
16:18   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Recep Tayyip Erdoğan olarak, şahsım adına ilk ön siparişi de buradan... - Haber
16:18   Erdoğan: "Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. - Haber
16:13   Boğazı zincire dolanan köpeğin imdadına itfaiye yetişti - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 16:19:41