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Yunak'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi başlatıldı

Konya'nın Yunak ilçesinde, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi hayata geçirildi.

07.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:30 Yunak'ta
'nın ilçesinde, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi hayata geçirildi.
Yunak Kaymakamlığı ve Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi ile çocuk ve gençlerin sağlıklı beslenmesi, obezite ile mücadele ve zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli şekilde yetişmelerini sağlamak amaçlanıyor.
Projede pilot okul olarak seçilen Yunak Fatih ilk ve ortaokulunda projenin tanıtım toplantısında, içerik ve uygulama adımları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut burada yaptığı konuşmada, sağlıklı beslenmenin önemli bir konu olduğunu belirterek, "Projemizin başarıyla uygulanmasında en önemli rol çocuklarımıza düşmektedir. Çocuklarımız bu projenin liderleridir. Çocuklar sağlıklı besinler tüketerek ailelerine yardımcı olacak, aileler de sağlıksız besinler tükettiğinde onları uyaracak. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği hem velilere hem de öğrencilere yönelik düzenleyerek, onlarda sağlıklı yaşam bilincini oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan ise, okullardaki eğitimin amaçlarından birisinin de öğrencileri sağlıklı nesiller olarak geleceğe yetiştirmek olduğunu belirtti.

Konya, Yunak, Güncel

Kaynak: AA

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