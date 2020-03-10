Yunak'ta şeker pancarı üreticileri için bilgilendirme toplantısı yapıldı
Akşehir Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır, Konya'nın Yunak ilçesinde pancar üreticileri ile bir araya geldi.
10.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:28
Akşehir Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yusuf Yazır , Konya 'nın Yunak ilçesinde pancar üreticileri ile bir araya geldi.
Başkan Yazır, Yunak Belediyesi ve Yunak İlçe Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıda, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.
Yunak Belediye Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda üreticiler, sorunlarını Başkan Yusuf Yazır'a ileterek, pancar üreticilerinin kota cezası sorununa çözüm istediler ve kesilecek kota cezalarının kaldırılmasını talep ettiler.
Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, bu yıl pancar üretiminde mevsimsel şartlardan dolayı çiftçinin taahhütte bulunduğu pancar kotasını dolduramadığını ve ceza ile karşı karşıya kaldığını belirterek, bu sorunun biran önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Demirhan, kotası kadar üretim yapamayan çiftçiye ceza kesilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Başkan Yazır, Yunak Belediyesi ve Yunak İlçe Ziraat Odası tarafından düzenlenen toplantıda, üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi.
Yunak Belediye Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıda üreticiler, sorunlarını Başkan Yusuf Yazır'a ileterek, pancar üreticilerinin kota cezası sorununa çözüm istediler ve kesilecek kota cezalarının kaldırılmasını talep ettiler.
Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, bu yıl pancar üretiminde mevsimsel şartlardan dolayı çiftçinin taahhütte bulunduğu pancar kotasını dolduramadığını ve ceza ile karşı karşıya kaldığını belirterek, bu sorunun biran önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Demirhan, kotası kadar üretim yapamayan çiftçiye ceza kesilmemesi gerektiğini dile getirdi.
Kaynak: AA
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