Yunak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Yunak
'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Akşehir-Yunak kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi.
Akşehir'den istikametinden Yunak istikametine seyir halinde olan Ali Rıza K. idaresindeki 42 U 9654 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü Ali Rıza K. ile araçta bulunan Refik G. ve Emin D. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.