18.07.2019 13:57
Haberler» Güncel» Haber

Yunak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Yunak

Yunak'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yunak'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Akşehir-Yunak kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi.
Akşehir'den istikametinden Yunak istikametine seyir halinde olan Ali Rıza K. idaresindeki 42 U 9654 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü Ali Rıza K. ile araçta bulunan Refik G. ve Emin D. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Akşehir, Yunak, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:05   Terör örgütünün sığınak ve mühimmatları imha edildi
17:05   Denizli'de traktör devrildi: 5 yaralı
17:03   Ahlatcı'dan örnek davranış
17:03   Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yaptığı telefon...
17:03   BM Özel Raportöründen "Myanmar'a daha sert eylem" çağrısı
17:03   Maden işletmesinin atık suyunun dereye karışması
17:03   ''Milletimize hizmet yolunda saflarımızı daha fazla sıklaştıracağız''