Haberler» Güncel» Haber

Yunak'ta trafik kazası: 3 yaralı

Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

07.08.2019 14:51 Yunak'ta trafik kazası: 3 yaralı
Yunak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yunak ilçesi Koçyazı Mahallesi istikametinden Yunak'a giden Hüseyin Karadağlı (68) idaresindeki 06 AE 9952 plakalı otomobil, Koçyazı Mahallesi yakınlarında viraja girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
Kazada, araç sürücüsü Hüseyin Karadağlı (68) ile yanındaki eşi Ayşe Karadağlı (68) ve torunları Mert Karadağlı (13) yaralandı.
Yaralılar, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Koçyazı, Yunak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:17   Mezitli Belediyesi, yardımseverle ihtiyaç sahibi arasında köprü oluyor
15:17   KURBAN SATICILARI PAZARDA GECEYİ MÜZİK YAPARAK GEÇİRİYOR
15:16   KOCAELİ POLİSTEN KURBANLIK SATICILARINA SAHTE PARA UYARISI
15:16   OSMANİYE POLİSTEN, KURBANLIK PAZARINDA, SAHTE PARA UYARISI
15:15   Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok
15:15   Küçükçekmece kurban pazarının tek kadın besicisi
15:15   Jandarmadan dolandırıcılık yapan suç örgütüne operasyon