Yunak'ta Vatandaşlara 5 Bin Fidan Dağıtıldı

Yunak
Kaymakamlığı ve Yunak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak girişimiyle Yunak ilçesinde 5 bin sedir çam fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Konya
'nın Yunak ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Daha Yeşil Bir Yunak Projesi" kapsamında, Akşehir
Orman İşletme Şefliği'nden temin edilen 5 bin adet sedir çam fidanı vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.
Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Fidan dağıtımında kısa bir konuşma yapan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, halka 5 bin adet ücretsiz fidan dağıttıklarını söyledi.
Kaymakam Akbulut, "Amacımız ilçemizde insanlarımıza ağaç sevgisini aşılamak, ilçeyi yeşil alana dönüştürerek, ilçede fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır." dedi.
Fidan dağıtım etkinliğine Kaymakam Akbulut'un yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Ali
Çomak, muhtarlar, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Konya, Yunak, Güncel
Kaynak: AA