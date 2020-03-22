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Yunak'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" kuruldu

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Yunak Kaymakamlığınca "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

22.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:52
Yunak'ta
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa çıkma yasağı" genelgesi doğrultusunda Yunak Kaymakamlığınca "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Yunak Kaymakamlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara uygulanan evde kalma tedbiri kapsamında tek başına yaşayan vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun kurulduğunu bildirdi.
Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut başkanlığında, Belediye Başkan Vekili Bekir Coşkun, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve STK temsilcilerinin katılımıyla Yunak Vefa Sosyal Destek Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Akbulut, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"İlçe genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızdan kendilerine yardımcı olacak kimsesi olmayanların sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınması kararlaştırıldı. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama, yasaklama getirilen ve yakını bulunmayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Bakanlığımızca belirlenen 112, 155, 156 çağrı numaralarının yanında, Kaymakamlığımızın 03328512042 telefon numarasına 24 saat esasına göre ulaşılabilecektir."
Bu konuda tüm tedbirlerin alındığını vurgulayan Akbulut, "Vatandaşlarımızın, doktordan yazdırdığı ilaçtan tutun da evde yiyeceği yemeğe, marketten alınacak herhangi bir gıda ürününe kadar tüm ihtiyaçları karşılanacak. Bu kapsamda kendileri dışarı çıkmak zorunda olmayacak." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Yunak, Güncel

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