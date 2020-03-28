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Yunak'ta "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor

Konya'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.

28.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:02
Yunak'ta
Konya 'nın Yunak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 112, 155 ve 156 numaralarına yapılan çağrıları değerlendiriyor.
Çağrılar sonucunda evlerinden çıkmayan vatandaşların isteklerine cevap veren ekipler, gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçları karşılıyor. Ziyaretlerden hayli memnun kalan yaşlı vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgını yenmek için herkese görev düştüğünü ve bu anlamda görevlilerin her talebi yerine getirmek için titizlikle çalıştığını söyledi.
Vatandaşların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Akbulut, şöyle konuştu:
"Yaşlılarımız evlerinden çıkmasın diye bizler dışarıda onlar için varız. Evde kaldıkları süreçte her türlü ihtiyaçlarına koşuyoruz ve koşmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız çekinmeden 112, 155 ve 156 numaralı telefonları arasın. Günün hangi saati olursa olsun fark etmez. Bizler buradayız ve onlar evde kalsın, hayat bulsun, sağlıklı olsunlar diye ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Kaymakamlık, Konya, Yunak, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Yunak'ta 'Vefa Sosyal Destek Grubu' yaşlıların ve hastaların yardımına koşuyor - Haberler

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