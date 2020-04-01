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Yunak'ta yaşlıların maaşları evlerine götürülüyor

Konya'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlerine getiriliyor.

01.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:12
Yunak'ta yaşlıların maaşları evlerine götürülüyor
Konya 'nın Yunak ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların maaşları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince evlerine getiriliyor.
Yunak Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri 65 yaş ve üstü vatandaşların 112,155 ve 156 çağrı merkezlerine bildirdikleri talepleri doğrultusunda maaşlarını bankalardan teslim alarak verilen ev adresine götürüyor.
Ekipler, teslim sırasında tutanak tutarak güvenliği de sağlıyor.
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.
Akbulut, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı, her türlü ihtiyaçları için Kaymakamlık olarak görevde olduklarını vurguladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Yunak, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Yunak'ta yaşlıların maaşları evlerine götürülüyor - Haberler

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