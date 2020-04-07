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Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 17 göçmenin bindiği botun yakıtını alan Yunan askeri, onları deniz ortasında bıraktı.

07.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:24

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan 'ın Kos adasına geçmeye çalışan 17 göçmenin bindiği botun yakıtını alan Yunan askeri, onları deniz ortasında bıraktı. Göçmenler Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bu sabaha karşı İçmeler bölgesinden lastik botla denize açılan 17 göçmen, Bodrum açıklarındaki Karaada'nın güneyine geldikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Yunan askerleri, göçmenlerin lastik botunun yakıtını aldıktan sonra denizin ortasında kaderlerine terk etti. Göçmenler, Türk sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bodrum sahil güvenlik ekibi, göçmenleri kurtardı. Bodrum Limanı'na getirilerek işlemleri yapılan göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.


Yunan askeri, göçmenleri yakıtını alarak deniz ortasında bıraktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, Bodrum, Kos, Güncel

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Göçmenlerin yakıtını alan Yunan askerleri onları deniz ortasında bıraktı
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