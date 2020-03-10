Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor
Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor.
10.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:03
Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor
EDİRNE - Mültecilerin Avrupa 'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yaşanan mülteci göçünden endişe duyan Yunanistan güvenlik güçleri ise, mültecilerin sınırı geçmeyi düşündükleri noktalara dikenli ve jiletli teller çekmeye devam ediyor. Sınır hattındaki mültecilerin geçebileceği noktalara Yunan askerinin kat kat jiletli ve dikenli tel çektikleri görüldü.
EDİRNE - Mültecilerin Avrupa 'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yaşanan mülteci göçünden endişe duyan Yunanistan güvenlik güçleri ise, mültecilerin sınırı geçmeyi düşündükleri noktalara dikenli ve jiletli teller çekmeye devam ediyor. Sınır hattındaki mültecilerin geçebileceği noktalara Yunan askerinin kat kat jiletli ve dikenli tel çektikleri görüldü.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor
Etiketler : Meriç Nehri, Avrupa, Meriç, Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
Haberler
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?