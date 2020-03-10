Menü
Haberler ›› genel ››Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor - Haberler

Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor

Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor.

10.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 10.03.2020 20:03
Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor
EDİRNE - Mültecilerin Avrupa 'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Meriç Nehri kıyılarına gelen binlerce mülteci sınırı geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba sarf ediyor. Yaşanan mülteci göçünden endişe duyan Yunanistan güvenlik güçleri ise, mültecilerin sınırı geçmeyi düşündükleri noktalara dikenli ve jiletli teller çekmeye devam ediyor. Sınır hattındaki mültecilerin geçebileceği noktalara Yunan askerinin kat kat jiletli ve dikenli tel çektikleri görüldü. Yunan askeri Meriç Nehrine kat kat jiletli tel çekmeye devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Meriç Nehri, Avrupa, Meriç, Genel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi Haberler
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Haberler
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Haberler
Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şevket Kazan'ın cenazesinde Davutoğlu'nu görmezden geldi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Haberler
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Haberler
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haberler
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?