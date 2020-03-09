Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor
Mültecilerin Avrupa'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, yeni dikenli teller çekiyor.
09.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:27
Mültecilerin Avrupa 'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, yeni dikenli teller çekiyor.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Sınıra gelen binlerce mülteci sınırdan Yunanistan'a geçmeyi başarırken, bir kısmı ise geçmek için çaba gösteriyor. Yaşanan göçten endişe duyan Yunan askeri ise, mültecilerin sınırı geçebileceğini düşündükleri noktalara, dikenli teller çekerek göçü engellemeye çalışıyor. - EDİRNE
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Sınıra gelen binlerce mülteci sınırdan Yunanistan'a geçmeyi başarırken, bir kısmı ise geçmek için çaba gösteriyor. Yaşanan göçten endişe duyan Yunan askeri ise, mültecilerin sınırı geçebileceğini düşündükleri noktalara, dikenli teller çekerek göçü engellemeye çalışıyor. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yunan askeri mülteci nöbetinde, Meriç Nehri'ne dikenli teller çekiyor
Etiketler : Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Güncel
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