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Yunan askeri mülteci nöbetinde... Meriç Nehrine dikenli teller çekiyor

Yunan askeri mülteci nöbetinde.

09.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16
Yunan askeri mülteci nöbetinde... Meriç Nehrine dikenli teller çekiyor
EDİRNE - Mültecilerin Avrupa 'ya akını sürerken, göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek isteyen Yunanistan güvenlik güçleri Meriç Nehri kıyısına, yeni dikenli teller çekiyor.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin sınır hattındaki Meriç Nehri kıyılarına akınları sürüyor. Sınıra gelen binlerce mülteci sınırdan Yunanistan'a geçmeyi başarırken, bir kısmı ise hala geçmek için çaba gösteriyor. Yaşanan göçten endişe duyan Yunan askeri ise, mültecilerin sınırı geçebileceğini düşündükleri noktalara, dikenli teller çekerek göçü engellemeye çalışıyor. Yunan askeri mülteci nöbetinde... Meriç Nehrine dikenli teller çekiyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Avrupa, Meriç, Genel
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