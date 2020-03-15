Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Yunanistan güvenlik güçlerinin sınıra akın eden göçmenlere zulmü devam ediyor. Yunan askerlerinin bindikleri botları iterek ölüme terkettiği göçmenlere, yine Türk askeri sahip çıktı.
Türkiye'den Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırına akın eden göçmenler, Yunan askerlerinin insanlık dışı muamelesiyle karşı karşıya kaldı. Yunan adalarına botlarla geçmek isteyen göçmenler Yunan askerler tarafından itilerek batırılmaya çalışılıyor. Sınırda ölüm kalım savaşı veren göçmenlerin imdadına ise yine Türk askeri yetişiyor.
GÖÇMENLERİN İMDADINATÜRK ASKERLERİ YETİŞTİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına gitmek isteyen mültecilerin botlarını ittirerek Türk karasularına geri gönderen Yunan askerleri mültecileri ölümle burun buruna getirdi. Deniz ortasında mahsur kalan mültecilerin yardımına Türk askerleri yetişti.
GÖÇMENLERİN BOTUNU GERİ İTTİLER
Yunanistan'ın Kos Adasına geçmeye çalışan göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Yunan askerleri lastik botta bulunan 36 mülteciyi, Türk karasularına geri itti. Deniz ortasında mahsur kalan mültecinin imdadına Türk Sahil Güvenlik Ekipleri yetişti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 Güney Afrika, 7 Kongo, 5 Suriye, 3 Kamerun, 2 Pakistan, 2 Gabon ve 1 Filistin uyruklu göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak Turgutreis Limanına getirildi. Yiyecek ve içecek ikram edilen mültecilerin Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.
Kaynak: İHA