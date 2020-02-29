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Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı

Edirne'den Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği 3 düzensiz göçmen, botlarının havasının inmesi sonucu Meriç Nehri'nin ortasında kaldı. Bulundukları yerde bir süre bekleyen göçmenler, botla yanlarına gelen arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı.

29.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 29.02.2020 23:00

'den Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği 3 düzensiz göçmen, botlarının havasının inmesi sonucu Meriç Nehri'nin ortasında kaldı.

HAVAYA UYARI ATIŞI YAPTILAR

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Doyran köyünde 3 düzensiz göçmen, botla Meriç Nehri'nden 'a geçmeye çalıştı. Nehrin karşı kıyısında bekleyen Yunan askerleri, göçmenlere geri dönmelerini söyleyerek havaya uyarı atışı yaptı.

GÖÇMENLER, ARKADAŞLARI TARAFINDAN KIYIYA ÇIKARILDI

Geri dönmeye çalışırken botlarının havası inen göçmenler, nehrin ortasında kaldı. Bulundukları yerde bir süre bekleyen göçmenler, botla yanlarına gelen arkadaşları tarafından kıyıya çıkarıldı.

Yunan askerinin geçişlerine izin vermediği düzensiz göçmenler nehir ortasında kaldı

Meriç Nehri, Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA


29.02.2020 23:27:32