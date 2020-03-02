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Göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunan askerleri, sınırda bu kez gazetecileri hedef aldı

Türkiye - Yunanistan sınırındaki gerginlik devam ediyor. Düzensiz göçmenlerin geçişini engellemek için tampon bölgede orantısız güç kullanan Yunan askerleri bu kez gazetecileri hedef aldı. Yunan tarafından kasten atılan saçmalarla yaralanan 2 gazeteci hastanelik oldu.

02.03.2020 20:35 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:45

'den ülkelerine doğru yaşanan yoğun göç nedeniyle Yunan askerleri sınıra doğru gelen mültecilere müdahale etmeye çalışıyor. Yunan askerleri göçmenlerin yanı sıra gazetecileri de hedef almaya başladı. Bugün bölgede görev yapan A ekibinden 2 gazeteci, Yunan askerlerinin namlularının hedefi oldu. Sınıra yakın bölgede yüzlerine gelen saçmalarla yaralanan 2 gazeteci kanlar içerisinde hastaneye sevk edildi. Gazeteciler, yaptıkları açıklamada Yunan askerlerinin bilerek gazetecilere ateş açtığını söyledi.

Yunan tarafından sıkılan saçmalarla yaralanan gazeteci Vedat Sezer, "Bizler 3 günden beri Yunanistan sınırındaki gelişmeleri takip etmek için buradaydık. Zaman zaman bölgede sıcak gelişmelerde oluyordu. Biz sınıra doğru yürüyen büyük bir grupla birlikte hareket ettik. İpsala bölgesinde Yunanistan sınırına yakın bir noktada onların o yürüyüşünü görüntülerken bir anda oldu. Zaman zaman saçma yağmuru geliyordu. Kameraman arkadaşımız, kamerasını oraya çevirdiğinde namlunun üzerimize çevrildiğini görünce her şey bir anda oldu. Ben Cenk arkadaşımızın yüzünün kanadığını gördüm. Bölgeden çıkmak zorunda kaldık. Çoluk çocuk dinlemeden yaptılar bunu. Şuan yüzümde bir saçma var. Cenk'inde yüzünde 6 adet saçma var" dedi.

Gazeteci Cenk İşver ise yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 5-10 bin kişilik bir grupla hareket ediyorduk. Kameraya doğru kasıtlı olarak attılar. Yüzümde 6 tane saçma var. Bize bunları yapıyorlarsa kim bilir diğer insanlara neler yaparlar" diye konuştu.

Göçmenlerin geçişine izin vermeyen Yunan askerleri, sınırda bu kez gazetecileri hedef aldı

Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: İHA


2.03.2020 21:58:03