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Yunan askerleri, göçmenleri silahla dövüp Türkiye'ye gönderdi

Yunan askerleri tarafından tüfekle dövüldüğü iddia edilen göçmenler, zorla Türkiye'ye gönderildi. Kolları ve omuzları moraran göçmenler Türkiye'de tedaviye alındı.

21.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:05

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresine gönderildi. Yaralı 3 göçmen tedavi ettirildi. Vücutlarında darp izleri olan göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla AA muhabirine anlattı.

"BENİ TÜFEKLE DÖVDÜ"

Pakistan uyruklu Süleyman Biyen, 'a geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını ve askerlerin kendilerine çok kötü davrandığını ileri sürdü.

Askerin, ellerini arkadan bağladıktan sonra kendisine vurmaya başladığını anlatan Biyen, "Bizi bir evde iki gün tuttular, yemek ve su vermediler. Sonra nehir kenarına getirdiler ve dövmeye başladılar. Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı morardı. Allah razı olsun 'den, tedavimi yaptırdı. Bize su ve yemek verdiler " diye konuştu.

"KENDİMİ TÜRK ASKERİNE TESLİM ETTİM"

Afganistan uyruklu Bilal Tahi de Yunanistan'da yakalandıktan sonra Yunan askerinin silahıyla kafasına vurması sonucu bir süre baygın yattığını ifade etti. Yunanistan'da asker ve polislerin düzensiz göçmenlere çok kötü davrandığını savunan Tahi, "Bir gün orada kaldıktan sonra beni zorla nehre attılar. Kendimi Türk askerine teslim ettim. Asker alır almaz beni hastaneye götürdü. Çok şükür buradayım ve iyiyim." şeklinde konuştu.

Yunan askerleri, göçmenleri silahla dövüp Türkiye'ye gönderdi

Yunanistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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