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Yunan askerleri göçmenlerin yakıtlarını alıp, deniz ortasında ölüme terk etti

Bodrum'dan deniz yoluyla Kos Adası'na geçmek isteyen 17 göçmen Yunan askerlerine yakalandı.

07.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:26
Yunan askerleri göçmenlerin yakıtlarını alıp, deniz ortasında ölüme terk etti
Bodrum 'dan deniz yoluyla Kos Adası'na geçmek isteyen 17 göçmen Yunan askerlerine yakalandı. Yunan sahil güvenliği, göçmenlerin botundaki yakıtı alıp, deniz ortasında ölüme terk etti. Göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti.

Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı İçmeler bölgesinden lastik bot ile denize açılan 11'i erkek, 6'sı kadın toplam 17 göçmen, Bodrum açıklarındaki Karaada'nın güneyine geldikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu. Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun bütün yakıtı alındıktan sonra deniz ortasında bırakılan göçmenler, çareyi Türk Sahil Güvenliğinden yardım istemekte buldu. Deniz ortasında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Bodrum Limanına getirilen göçmenlerin, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, 3. Sayfa
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