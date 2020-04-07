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Yunan askerleri göçmenlerin yakıtlarını alıp deniz ortasında bıraktı

Yunan askerleri göçmenlerin yakıtlarını alıp deniz ortasında bıraktı Bodrum'dan deniz yoluyla Kos Adası'na geçmek isteyen 17 göçmen Yunan askerlerine yakalandı.

07.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:21
Yunan askerleri göçmenlerin yakıtlarını alıp deniz ortasında bıraktı
MUĞLA - Bodrum 'dan deniz yoluyla Kos Adası'na geçmek isteyen 17 göçmen Yunan askerlerine yakalandı. Yunan sahil güvenlik göçmenlerin botundaki yakıtı alıp deniz ortasında ölüme terk etti. Göçmenlerin imdadına Türk askeri yetişti.
Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı İçmeler bölgesinden lastik bot ile denize açılan 11'i erkek, 6'sı kadın toplam 17 göçmen, Bodrum açıklarındaki Karaada'nın Güneyine geldikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Yunan Sahil Güvenlik ekibi tarafından göçmenlerin içinde bulunduğu lastik botun bütün yakıtı alındıktan sonra deniz ortasında bırakılan göçmenler, çareyi Türk Sahil Güvenliğinden yardım istemekte buldu. Deniz ortasından ölüme terek edilen göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
Bodrum Limanına getirilen göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilerek işlemlerin ardından Muğla Göç idaresine teslim edileceği öğrenildi. Yunan askerleri göçmenlerin yakıtlarını alıp deniz ortasında bıraktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kos Adası, Bodrum, 3. Sayfa

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Yunan askerleri göçmenlerin yakıtlarını alıp deniz ortasında bıraktı
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