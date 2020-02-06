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Yunan askerleri mültecileri dövüp Meriç Nehri'ne attı

Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra Meriç Nehri'nden zorla Türkiye'ye gönderilen 80 kişilik mülteci grubu donmak üzereyken Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki sınır köyü olan Kiremitçisalih köyüne sığındı.

06.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:00Yunan askerleri mültecileri dövüp Meriç Nehri'ne attı
Yunan askerleri tarafından dövüldükten sonra Meriç Nehri'nden zorla 'ye gönderilen 80 kişilik mülteci grubu donmak üzereyken Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki sınır köyü olan Kiremitçisalih köyüne sığındı. Donmak üzere olan mültecilere köylüler battaniyelere sardıktan sonra giyecek ve yiyecek yardımında bulundu.
Yunanlı askerler tarafından dövülerek eşyaları alınan ve Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderilen 80 kişilik mülteci grubu donmak üzereyken Kiremitçisalih köyündeki kıraathaneye sığındı. Köy sakinleri tarafından battaniyelere sarılan mültecilere yemek ve çay ikramında bulunuldu. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan mülteciler tedavi altına alındı. İHA'ya açıklamalarda bulunan köy muhtarı Recep Tane, "Kıraathanemize gelen mültecilerin birçoğu dövülmüş haldeydi. Hatta 2'si ağır yaralıydı. Hemen battaniyelere sardık ve yiyecek yardımında bulunduk. Bu Yunan'ın ilk kez yaptığı bir şey değil. Yazıktır günahtır" ifadelerine yer verdi.
(İHA)

Meriç Nehri, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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