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Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti (1)

Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

11.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:40
Yunan askerleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti (1)
Yunanistan birlikleri, sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara biber ve göz yaşartıcı gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler : Yunanistan, Güncel

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