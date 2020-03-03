Yunan askerlerinin geri gönderdiği Afgan ailenin umutlu bekleyişi sürüyor (2)

RAHATSIZLANAN AFGAN UYRUKLU ZEHRA HASTANEYE KALDIRILDI

Edirne'de Meriç Nehri'nden Yunanistan 'a geçen göçmenlerden Afganistan uyruklu Sadık Muammedi (31), 3 aylık hamile eşi Zehra Caferi (30) ve 3 çocuğu, Yunan askerlerince gözaltına alınıp, para ve kıyafetlerine el konularak geri gönderildi. Afgan aile, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine gelip, bir inşaatta yaşamaya başladı. 2 gündür inşaat halindeki iki katlı binanın üst katındaki bir odada kalan Afganlı aileden, 6 aylık hamile olan Zehra Caferi rahatsızlandı. Bunun üzerine bölgeye gelen bir yardım kuruluşu durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. İnşaat halindeki binanın 2'nci katında ilk müdahalesi yapılan Afgan uyruklu Zehra Caferi, sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa götürüldü. Ambulansa alınan Zehra Caferi, ardından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa SUİÇMEZ- İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),