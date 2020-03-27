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Yunan askerlerinin ittiği göçmenleri, Türk askeri kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden lastik botla Yunan adalarına geçmek isterken, Yunanistan askerlerince Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldı.

27.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:19
Yunan askerlerinin ittiği göçmenleri, Türk askeri kurtardı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden lastik botla Yunan adalarına geçmek isterken, Yunanistan askerlerince Türk kara sularına itilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 34 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldı.

?Lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup göçmen, geçen 25 Mart'ta saat 06.50'de Bodrum açıklarında olduklarını ve Yunan Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından Türk kara sularına itildiklerini belirtip, yardım istedi. Göçmenlerin cep telefonundan yaptıkları ihbar üzerine bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekibi lastik bot içerisindeki 13 Kongo, 6 Mısır, 6 Suriye, 3 Filistin, 2 Komorlar, 2 Irak, 1 Orta Afrika ve 1 Mali uyruklu göçmenleri kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, kıyıya getirilen, 24'ü erkek, 7'si kadın, 3'ü çocuk olan 34 göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bodrum, Güncel

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